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«Отправляются в обход»: почему страны бывшего СССР нарастили поставки в Россию

Араз Салехов

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Экономика
«Отправляются в обход»: почему страны бывшего СССР нарастили поставки в Россию
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и некоторые государства бывшего Советского Союза увеличили поставки товаров в Россию на фоне санкций. О том, почему это произошло и какие товары импортируются, «Вечерней Москве» рассказала замдиректора Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка Юлия Зворыкина.

По ее словам, чаще всего страны постсоветского пространства предоставляют продукцию по параллельному импорту.

— В первую очередь через эти страны идут поставки, связанные с параллельным импортом. Всем известно, что Армения поставляет автомобили и запчасти к ним. Раньше они шли через Белоруссию, сейчас — через армянское государство. Все страны на своем специализируются, поэтому то, что не может из-за логистики быть направлено напрямую, отправляется в Россию в обход, — пояснила она.

При этом эксперт отметила, что на данном этапе сложно идентифицировать то, какие товары поставляются в Россию из стран бывшего СССР, из-за недостаточного количества статистики.

— Было бы хорошо организовать такой мониторинг, в частности, на площадках СНГ, чтобы можно было понять, как всем странам смоделировать дальнейшее производство импортозамещающих товаров. Сейчас ряд российских производств выведен в Узбекистан, Киргизию и Таджикистан. Они въезжают обратно в Россию как раз с этих территорий, — добавила Зворыкина.

После ухода из России ряда иностранных компаний магазины стали предупреждать клиентов об отсутствии гарантии на товар. Нередко подчеркивается, что такая ситуация останется до возвращения брендов в Россию. «Вечерняя Москва» разбиралась, сохраняется ли гарантия на товары, ввезенные в страну параллельным импортом, какие права есть у покупателей и куда они могут обращаться, если продавец отказывается решать возникшую проблему.

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