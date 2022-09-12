«Долго и дорого»: как обстоит ситуация с гарантией на товары ушедших из России брендов

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После ухода из России ряда иностранных компаний магазины стали предупреждать клиентов об отсутствии гарантии на товар. Нередко подчеркивается, что такая ситуация останется до возвращения брендов в Россию. «Вечерняя Москва» разбиралась, сохраняется ли гарантия на товары, ввезенные в страну параллельным импортом, какие права есть у покупателей в отношении таких товаров и куда они могут обращаться, если продавец отказывается решать возникшую проблему.

Ответственность несет продавец

Адвокат Елена Пономарева отметила, что если купленный товар поставлялся в Россию при помощи параллельного импорта, то все претензии нужно направлять к продавцу.

— В любом случае должен быть правопреемник. Закон о защите прав потребителей обязывает продавца (необязательно производителя, потому что это может быть и организация, которая продает в России) рассмотреть претензию в случае, если будет установлено, что вещь бракованная. У нас ответственным является не только производитель, но и продавец товара, поэтому они будут обязаны исполнить обязательства по возврату денежных средств потребителю, — пояснила специалист.

Как уточнила эксперт, в случае с параллельным импортом продавец сам будет решать возникшую проблему с поставщиком товара, однако только после удовлетворения претензии покупателя.

Права покупателей сохранены

Собеседница «ВМ» отметила, что на поставляемые по параллельному импорту товары распространяются те же правила, что и на официальные поставки.

— Продавец не имеет права отказать покупателю, потому что закон о защите прав потребителя не изменялся и обязывает продавца возвратить денежные средства в случае продажи некачественного товара при условии, что товар на гарантии. А так, в течение 14 дней покупатель имеет право просто отказаться, если товар не использовался, — объяснила эксперт.

По словам юриста по правам потребителей Яны Бондаренко, в случае возникновения проблем у покупателей есть право требовать ремонта или замены. Также он может отказаться от товара при условии, что был обнаружен существенный недостаток. Как уточнила специалист, любое технически сложное устройство (к которым, например, можно отнести телевизор) можно вернуть в течение 14 дней с даты покупки, если обнаружен абсолютно любой недостаток, а после этого срока возможен ремонт.

Если недостаток является существенным, тогда можно требовать расторжения договора и возврата денег, заметила Бондаренко.

— Но опять-таки существенный недостаток определяется в суде или сам продавец признает, что товар можно заменить или вернуть деньги. Сейчас ситуация усложнилась, потому что, например, выходит новый iPhone. Крупные магазины готовы продавать оригинальные смартфоны, соответственно, можно делать предзаказы. После покупки iPhone ломается, человек приходит к продавцу, а тот отвечает: «У нас нет деталей, чтобы его починить». Получается, в этой ситуации будет возможен только возврат денег. Возможно, чтобы способствовать продаже, продавцы могут гарантировать ремонт в неофициальных сервисах. Может быть, они предложат такой вариант, потому что потребителя это может не устроить, ему может быть нужен этот смартфон, — отметила эксперт.

Крайний вариант — суд

Пономарева также рассказала, что при наличии проблем человек должен обратиться с претензией к продавцу.

— Сначала нужно попытаться урегулировать в досудебном порядке. По-другому не получится, потому что закон о защите прав потребителей обязывает покупателя обратиться с претензией к продавцу или производителю товара. В случае с товарами, поставленными по параллельному импорту, мы можем обратиться только к ООО или ИП, у которого товар приобретался. Если не получилось, то тогда — в судебном порядке, — заметила адвокат.

По словам Пономаревой, в случае неудовлетворения претензии в десятидневный срок у покупателя возникает право идти в суд, чтобы взыскать стоимость товара плюс моральный вред и штраф в размере 50 процентов от стоимости. Однако в большинстве случаев продавцы осознают, что спорить с клиентом невыгодно, так как издержки и репутационные потери будут высокими, пояснила специалист.

Бондаренко в свою очередь отметила, что перед обращением в суд можно сообщить о ситуации в Роспотребнадзор.

— Суд — долго и дорого, можно попытаться обратиться до суда в Роспотребнадзор. Это тоже контролирующий орган, его обязанность — проводить проверки. Если потребитель не хочет идти к юристу, потому что это деньги и время, тогда целесообразно обратиться в Роспотребнадзор и посмотреть, что он скажет. Если Роспотребнадзор не обнаружит нарушения, а потребитель считает, что нарушение есть, тогда нужно идти в суд, — заключила собеседница «ВМ».