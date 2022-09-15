Штаб теробороны ДНР сообщил об освобождении Майорска

Фото: Минобороны РФ

Войска ДНР и ЛНР при поддержке сил России взяли под контроль населенный пункт Майорск возле Горловки. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

— По состоянию на 15 сентября 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Майорск, — передает сообщение ТАСС.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о приближении фронта к границам республики. По его словам, линия боевого соприкосновения находится уже примерно в 10 километрах от границ региона.

До этого сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решение Минобороны России наносить удары по объектам инфраструктуры на Украине. Он выразил надежду на то, что спецоперация перейдет «в более решительный характер».

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные никуда не отступали, несмотря на заявления украинских СМИ. Россия действует более тонко, чтобы не подвергать опасности жизни мирного населения, подчеркнул он.