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Путин заявил, что попытки создать однополярный мир приобрели «уродливые очертания»

Георгий Соланович
В мире
Путин заявил, что попытки создать однополярный мир приобрели «уродливые очертания»
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в рамках встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что попытки создать однополярный мир в последнее время приобрели «уродливые очертания».

— Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и абсолютно неприемлемы для подавляющего большинства государств на планете, — цитирует главу государства РИА Новости.

Кроме того, Путин на встрече с Си Цзиньпином отметил развитие связей Москвы и Пекина и подчеркнул, что по итогам 2022 года товарооборот между двумя государствами достигнет 200 миллиардов долларов.

Председатель КНР в свою очередь выразил готовность вывести на траекторию устойчивого развития российско-китайские отношения и напомнил, что поддерживал контакт с Путиным во время пандемии коронавируса.

Путин в рамках ШОС также встретился с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. По словам российского лидера, двухстороннее сотрудничество государств развивается позитивно.

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