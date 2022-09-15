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Эксперт по финансам Финогенова раскрыла способ выйти на пенсию раньше срока

Игорь Синельников
Георгий Соланович

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Общество
Эксперт по финансам Финогенова раскрыла способ выйти на пенсию раньше срока
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Выйти на пенсию можно за два года до наступления официального пенсионного возраста. Об этом «Вечерней Москве» рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

По ее словам, граждане, которым до пенсии осталось пять лет, считаются предпенсионерами. У таких людей часто возникают проблемы с поиском работы, поэтому им предоставляют право получать пенсию досрочно, но не ранее чем за два года до наступления официального пенсионного возраста.

Если предпенсионер был сокращен на работе или компания была реорганизована и человек потерял работу, то ему следует подать документы в службу занятости. Если по предложениям службы занятости он не может найти подходящую вакансию (или его не берут, или их просто нет), то в этом случае Пенсионный фонд имеет право назначить пенсию по старости раньше на два года, резюмировала эксперт.

Финогенова также рассказала «ВМ», что в некоторых случаях люди предпенсионного возраста имеют право начать досрочно получать пенсионные выплаты. Кроме того, им положены некоторые другие преференции.

До этого стало известно, что некоторым из тех граждан, кому исполнилось 80 лет, в октябре проиндексируют пенсию. В два раза увеличится фиксированная выплата по старости, но только для неработающих пенсионеров.

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