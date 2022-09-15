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Эксперт рассказал, грозит ли России «волна запойного кризиса»

Рафаэль Залян
Евгений Белоусов

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт рассказал, грозит ли России «волна запойного кризиса»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Продажи алкоголя в России с начала года выросли почти на 10 процентов. Однако это не означает, что страна может столкнуться с кризисной ситуацией. Об это «Вечерней Москве» рассказал руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз.

— Что значат эти 10 процентов? Это означает, что человек раньше пил 100 грамм водки в день, а теперь употребляет 110. То есть это не критическая ситуация и нам не грозит волна запойного кризиса, — объяснил он.

По словам собеседника «ВМ», в 2023 году роста продаж, по предварительным данным, не предвидится и ситуация на алкогольном рынке сохранит прежнюю динамику.

Недавно глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что потребление алкоголя в России за последние 13 лет снизилось почти на 43 процента — до девяти литров на душу населения в год по итогам 2021 календарного года.

По его словам, если в 2008 году показатель потребления спиртного составлял 15,7 литра на душу населения в год, то к 2021 году он снизился на 6,7 литра.

Экономика Алкоголь продажа Россия кризис
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