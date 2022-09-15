Ремонт эскалаторов пройдет в переходе со станции «Серпуховская» на «Добрынинскую»

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Ремонт эскалаторов пройдет в переходе со станции метро «Серпуховская» Серпуховско-Тимирязевской линии на станцию «Добрынинская» Кольцевой линии до 31 декабря 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 15 сентября.

— В часы пик пересадка может занимать больше времени. Приносим извинения за временные неудобства, — говорится в сообщении.

Своевременный ремонт эскалаторов необходим для обеспечения безопасности и комфортных поездок, отмечается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого стало известно, что на 13 станциях московского метро изменился режим работы эскалаторов. В пресс-службе столичного департамента транспорта отметили, что ремонтные работы проводили только на станциях мелкого заложения, где эскалаторы работали исключительно на подъем. Теперь они работают и на подъем, и на спуск.

12 сентября в столичном Стройкомплексе рассказали о ходе работ на станции «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии метро. Сейчас там продолжаются монтаж и пусконаладочные работы отопления, вентиляции, кондиционирования.