Эскалатор в переходе со станции метро «Тверская» закроют на ремонт с 30 сентября

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Ремонтные работы эскалатора, расположенного в переходе со станции «Тверская» зеленой ветки Московского метрополитена на Таганско-Краснопресненскую линию, проведут с 30 сентября по 8 ноября 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки в понедельник, 12 сентября.

— С 30 сентября по 8 ноября в переходе со станции «Тверская» Замоскворецкой линии на Таганско-Краснопресненскую линию закроют на ремонт эскалатор, — сообщается на сайте московского метро.

Ранее сообщалось о закрытии эскалатора на станции «Саларьево» Сокольнической линии столичного метро на период с 20 сентября по 21 октября по причине ремонтных работ.

9 сентября заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, о завершении проходки первого перегонного тоннеля между будущими станциями «Вавиловская» и «Новаторская» на центральном участке строящейся Троицкой линии метрополитена.

В столичном Стройкомплексе рассказали о ходе работ на станции «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской линии метро.