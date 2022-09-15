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Арестован организатор квеста, в котором пострадали четыре подростка

Степан Жирнов
Происшествия
Арестован организатор квеста, в котором пострадали четыре подростка
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Россия, Москва, Новохохловская улица Карта всех событий

Организатора игрового квеста, в котором пострадали четыре человека, арестовали. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 15 сентября.

По ее словам, мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Будучи индивидуальным предпринимателем, мужчина организовал игровой квест и не позаботился о сохранении жизни и здоровья участников мероприятия.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Инцидент, о котором идет речь, произошел в нежилом помещении на Новохохловской улице 11 сентября. Четверо подростков проходили квест, когда один из аниматоров при помощи газовой горелки поджег легковоспламеняющуюся пленку на потолке, в результате чего четверо подростков получили ожоги, один из них был госпитализирован.

По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело. Также правоохранители задержали организатора квеста и 25-летнего аниматора.

Актеру также предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На данный момент молодой человек находится под подпиской о невыезде.

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