Арестован организатор квеста, в котором пострадали четыре подростка

Организатора игрового квеста, в котором пострадали четыре человека, арестовали. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 15 сентября.
По ее словам, мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Будучи индивидуальным предпринимателем, мужчина организовал игровой квест и не позаботился о сохранении жизни и здоровья участников мероприятия.
Инцидент, о котором идет речь, произошел в нежилом помещении на Новохохловской улице 11 сентября. Четверо подростков проходили квест, когда один из аниматоров при помощи газовой горелки поджег легковоспламеняющуюся пленку на потолке, в результате чего четверо подростков получили ожоги, один из них был госпитализирован.
По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело. Также правоохранители задержали организатора квеста и 25-летнего аниматора.
Актеру также предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На данный момент молодой человек находится под подпиской о невыезде.