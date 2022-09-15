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МАГАТЭ потребовало от России прекратить любые действия на Запорожской АЭС

Евгений Белоусов

Сюжет: 

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МАГАТЭ потребовало от России прекратить любые действия на Запорожской АЭС
Фото: Maxim Gavrilyuk / GFDL

Совет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию с требованием к России немедленно прекратить действия на Запорожской АЭС. Об этом в четверг, 15 сентября, со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.

Документ призывает Россию немедленно прекратить действия на территории АЭС или на «любом другом ядерном объекте Украины».

Постпредство РФ уже назвало документ антироссийским, отметив, что в нем нет ни слова о систематических обстрелах станции со стороны Украины. Китай и Россия проголосовали против резолюции, а еще семь стран воздержались от голосования, передает ТАСС.

До этого МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы территории Запорожской АЭС ради безопасности и целостности станции. Уточняется, что пока обстрелы территории АЭС не привели к возникновению аварийной ситуации.

Однако они, как подчеркивается, постоянно угрожают ядерной безопасности. Поэтому МАГАТЭ призывает все стороны конфликта создать вокруг Запорожской АЭС охранную зону ядерной безопасности.

Политолог и общественный деятель Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что посещение экспертами МАГАТЭ Запорожской АЭС позволит на время приостановить обстрелы на территории области.

Украина Россия МАГАТЭ АЭС
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