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Собянин рассказал о реконструкции железнодорожной станции Крюково в Зеленограде

Евгений Белоусов
Город
Собянин рассказал о реконструкции железнодорожной станции Крюково в Зеленограде
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Россия, Ленинградское направление, станция Крюково Карта всех событий

В Зеленограде продолжается реконструкция железнодорожной станции Крюково. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Нам в первую очередь важен комфорт и удобство пассажиров. Станция строится по уникальному проекту и после обновления станет трехуровневым пересадочным узлом, — заявил он.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

По словам Собянина, на станции появятся пассажирский терминал, три платформы и просторный подземный переход с удобными спуском и подъемом. Также предусмотрено обустройство лифтов и эскалаторов.

Кроме того, будет изменено расположение автобусных остановок. Часть из них расположится на эстакаде прямо над вокзалом — так пассажирам будет удобно из вокзала перейти на посадку в автобусы. А сам путь до машин сократится вдвое. Остановки на Привокзальной площади будут перенесены ближе к выходу из нового здания.

Помимо этого, появится отдельное место для паркинга такси. Ожидается, что пассажиропоток станции составит порядка 50 тысяч человек в сутки.

Стоимость поездки из Зеленограда в Москву также существенно снизится. Обновление происходит в рамках запуска будущего МЦД-3.

Новый диаметр свяжет Октябрьское (Ленинградское) и Казанское направления и плотно интегрирует Зеленоград в транспортную сеть Москвы, написал Собянин в Telegram-канале.

До этого Собянин рассказал, что столичные власти продолжают активно развивать Зеленоград: там активно строят новые жилые дома, школы, детские сады и поликлиники.

Зеленоград МЦД Сергей Собянин
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