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Режим ЧС федерального характера ввели в Приморье

Георгий Соланович
Общество
Режим ЧС федерального характера ввели в Приморье
Фото: МЧС

Режим ЧС федерального характера был введен в Приморском крае в связи с наводнением. Соответствующее решение было принято по итогам заседания правительственной комиссии МЧС в четверг, 15 сентября.

— Обстановка в Приморском крае отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. Такое решение принято правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, — заявили в пресс-службе МЧС.

В министерстве также отметили, что наводнение в Приморье привело к сильнейшем нарушениям в работе транспортной системы, энергетики, коммунального и сельского хозяйства края за всю историю наблюдений. По предварительным данным, ущерб превысил три миллиарда рублей. Средства на восстановление региона будут выделены из резервного фонда в ближайшее время, сообщает ТАСС.

12 сентября сообщалось, что жертвами тайфуна «Хиннамнор», обрушившегося на Приморский край на прошлой неделе, стали три человека. Также отмечается, что в Лазовском районе Приморья из ста километров дорог около семидесяти пришли в негодность из-за мощных водных потоков.

МЧС Приморский край Режим ЧС
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