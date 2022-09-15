Движение в Ананьевском переулке перекроют из-за съемок кино 17 сентября

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ананьевский переулок Карта всех событий

Движение в Ананьевском переулке будет перекрыто 17 сентября. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Напоминаем, что 17 сентября с 14:00 до 21:00 будет перекрыто движение в Ананьевском переулке, — говорится в сообщении.

Уточняется, что движение будет перекрыто в связи с проведением киносъемок. При этом перекрытия не будут продолжаться более пяти минут, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Также стало известно, что движение в районе Нижегородской улицы и Рязанского проспекта будет ограничено в ночное время с 18 сентября по 2 октября.

12 сентября сообщалось, что движение на ряде улиц в центре столицы будет перекрыто в связи с проведением Московского марафона 18 сентября. Известно, что участки маршрута будут полностью перекрыты с 07:00 до 17:00.