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На Украине заявили, что виновник ДТП с Зеленским был под стимуляторами

Георгий Соланович
В мире
На Украине заявили, что виновник ДТП с Зеленским был под стимуляторами
Фото: president.gov.ua

Виновник ДТП с участием автомобиля президента Украины Владимира Зеленского находился под стимуляторами. Об этом сообщил советник руководителя офиса украинского лидера Михаил Подоляк в четверг, 15 сентября.

— Лицо, которое было за рулем, имело определенные проблемы со здоровьем, с точки зрения, вы понимаете, определенные стимуляторы были. Но следствие сейчас идет, и думаю, будем иметь все результаты в ближайшие часы, дни, — передает слова Подоляка РИА Новости.

15 сентября кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве. На своей странице в одной из социальных сетей пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров заявил, что легковая машина врезалась в президентский кортеж.

Зеленского осмотрел врач и не обнаружил никаких серьезных повреждений. Позже в Сети появился видеоролик, где показаны последствия аварии с участием кортежа президента Украины.

Позже Государственное бюро расследований республики возбудило уголовное дело по факту ДТП с автомобилем Зеленского. В бюро уточнили, что сейчас проводится комплекс следственных действий, о результате которого будет сообщено позднее.

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