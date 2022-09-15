Bloomberg: Запад договорился не поставлять Украине боевые танки

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Германия не отправляет боевые танки на Украину из-за особого договора между странами Запада. Об этом в четверг, 15 сентября, написал публицист Андреас Клут в статье Bloomberg.

— Германия сама имеет ограниченное количество танков и запчастей на складах и не может позволить себе поставить под угрозу собственную боеготовность, — объяснил он.

По словам публициста, страны Запада договорились не поставлять Украине боевые танки своего производства. Пока еще ни одна страна эту договоренность не нарушила, ведь первый, кто это сделает, рискует быть обвиненным в эскалации, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что США не будут поставлять на Украину баллистические ракеты ATACMS, так как ситуация на фронте пока не изменилась.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что начало поставок на Украину американских баллистических ракет ATACMS чревато прямым втягиванием США в конфликт с Россией.

Он уточнил, что если Киев получит от Вашингтона такое оружие, то в область возможного поражения попадут крупные города и объекты промышленной и транспортной инфраструктуры РФ.