Песков опроверг публикацию Sun о покушении на Путина

Фото: Администрация президента РФ

Распространенная британским таблоидом The Sun информация о том, что на президента России Владимира Путина якобы было совершено покушение, является ложью. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Нет, — категорично ответил он на вопрос о достоверности сообщений таблоида.

Издание написало, что на главу государства 14 сентября было совершено покушение: якобы что-то взорвалось в Москве на пути следования президентского кортежа, передает РИА Новости.

14 сентября Песков также опроверг сообщения о соглашении России и Украины в начале спецоперации. Уточняется, что речь идет о публикации агентства Reuters, согласно которой заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак якобы заключил предварительное соглашение с Киевом в начале спецоперации.

До этого Песков сообщил, что на данный момент российское руководство не рассматривает возможность объявления всеобщей или частичной мобилизации населения страны.