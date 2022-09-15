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ФПА удалила новость об аннулировании статуса адвоката Эльмана Пашаева

Юлия Курганова
Общество
ФПА удалила новость об аннулировании статуса адвоката Эльмана Пашаева
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Федеральная палата адвокатов РФ новость об аннулировании адвокатского статуса Эльмана Пашаева. В пресс-службе палаты не смогли пояснить ТАСС причины удаления сообщения.

В четверг вечером, 15 сентября, ФПА сообщила, что в Махачкале Совет палаты решил аннулировать статус адвоката Эльмана Пашаева и обязал Совет адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания прекратить адвокатский статус председателя квалификационной комиссии и создать рабочую комиссию по расследованию нарушений закона в палате. Через час сайт ФПА удалил данную новость. Вскоре там появился новый комментарий о наличии «неустранимых нарушений» при получении Пашаевым статуса адвоката.

Президент ФПА Юрий Пилипенко отказался комментировать решение Совета, в состав которого он входит. Также он назвал формулировку «аннулирование статуса» некорректной.

В пресс-службе палаты не смогли пояснить, на основании каких статей Кодекса профессиональной этики адвоката и закона об адвокатской деятельности и адвокатуре, а также и из-за каких именно нарушений была начата проверка в региональной палате.

Сам Пашаев, президент адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания Марк Гаглоев и председатель квалификационной комиссии палаты Владислав Байкулов сообщили, что ничего не знают об аннулировании статуса и проверке в палате.

В реестре адвокатов Минюста и адвокатской палаты Северной Осетии статус Пашаева указан как действующий.

Ранее адвокатский статус Пашаева прекращался четыре раза, последний — в сентябре 2020 года за высказывания в прессе по делу актера Михаила Ефремова. В августе 2022 года он сдал экзамен и снова получил статус в Северной Осетии.

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