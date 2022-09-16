США настаивают на немедленном принятии условий обмена заключенными

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Соединенные Штаты настаивают на своем предложении по обмену заключенными с РФ и считают, что Москва должна сделать это «сегодня же». Об этом сообщила в четверг, 15 сентября, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

— Россия должна принять наше предложение, должна принять его сегодня же, — заявила она.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что Штаты продолжат добавиться соглашения с Россией, и подтвердила взаимодействие президентской администрации с бывшим американским дипломатом Биллом Ричардсоном, который участвует в переговорах по обмену заключенными.

7 августа в США заявили, что готовы на «экстраординарные» меры для обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которую осудили в РФ за контрабанду наркотиков. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что российским властям было сделано «существенное» предложение и администрация Штатов настроена на продолжение межправительственного обсуждения проблемы заключенных.