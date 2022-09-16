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США отправят на Украину боеприпасы для РСЗО HIMARS и высокоточные снаряды

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
США отправят на Украину боеприпасы для РСЗО HIMARS и высокоточные снаряды
Фото: U.S. Army / Angelo Mejia

Администрация Соединенных Штатов включила в очередной пакет военной помощи Киеву на 600 миллионов боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами и противоартиллерийские радиолокационные станции (РЛС). Об этом сообщается в распространенном в четверг, 15 сентября, заявлении Минобороны США.

В пакет помощи включили 36 тысяч артиллерийских снарядов калибра 105 миллиметров, тысячу высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, четыре противоартиллерийские РЛС, стрелковое вооружение и боеприпасы к нему. Также в список внесли четыре грузовых автомобиля и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники, средства разминирования, противопехотные мины Claymore, подрывные средства и приборы ночного видения.

В американском ведомстве уточнили, что США выделили на военную помощь Украине в общей сложности около 15,8 миллиарда долларов, с 2014 года — примерно 17,9 миллиарда долларов, с начала российской военной специальной операции — свыше 15,1 миллиарда долларов.

15 сентября президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Киеву в размере до 600 миллионов долларов.

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