Владислав Овчинский: В Москве нарастили производство оборудования для типографий

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Московский производитель «Джасткат» за первое полугодие увеличил более чем на треть выпуск гибких ножей, которые можно использовать для создания контурных полиграфических изделий. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— Московские промышленники специализируются на выпуске широкого перечня изделий. В городе производят оборудование и комплектующие для разных отраслей, в том числе для полиграфии. Одно из столичных предприятий в первой половине этого года нарастило выпуск специальных высечных ножей, применяемых в этой отрасли, на 34,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — сказал глава ведомства.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Гибкие ножи применяются для высечки самоклеящихся этикеток любых форм и размеров. Как отметил генеральный директор компании Сергей Ножов, самоклеящиеся этикетки можно встретить в любом продуктовом магазине. С 2018 года предприятие постоянно наращивает объемы производства и пул заказчиков в лице типографий по всей стране.