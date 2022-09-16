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Латвия запретила въезд россиянам с шенгенскими визами с 19 сентября

Лейла Алиева
В мире
Латвия запретила въезд россиянам с шенгенскими визами с 19 сентября
Фото: Unsplash

С 19 сентября россиянам закроют въезд в Латвию по шенгенским визам. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

— С 19 сентября Латвия по соображениям безопасности и в связи с российской агрессией ограничивает въезд российским гражданам с шенгенскими визами, — заявил он.

Кроме того, страны Балтии и Польша согласовали запрет на въезд с 8 сентября по действующим шенгенским визам гражданам России. Дальнейшее обсуждение этого вопроса ожидается на уровне ЕС, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что некоторым российским гражданам отказали в пропуске на территорию Грузии на границе с Турцией без объяснения причины. Об этом рассказало Генеральное консульство России в Трабзоне.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, что для России значит запрет на въезд с «шенгеном» в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Эксперт отметил, что подобным запретом вышеуказанные государства нарушают целый ряд правил стран Шенгенской зоны. При этом для России этот запрет означает уже не так много.

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