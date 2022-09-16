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Швейцария полностью прекратила упрощенный порядок выдачи виз для россиян

Лала Манушакян
В мире
Швейцария полностью прекратила упрощенный порядок выдачи виз для россиян
Фото: Pixabay

Федеральный совет Швейцарии принял решение полностью приостановить упрощенный порядок выдачи виз для граждан Российской Федерации. Об этом стало известно в пятницу, 16 августа.

— На своем заседании 16 сентября 2022 года Федеральный совет решил полностью приостановить действие соглашения, касающегося облегченного порядка выдачи виз, которое Швейцария заключила с Россией, — отмечается в заявлении.

Таким образом, при получении визы в страну для россиян вновь будет применяться прежняя процедура оформления. Так, власти Швейцарии последовали за решением Европейского союза, способствуя сохранению единой визовой политики в европейских странах, передает РИА Новости.

Известно, что соглашение об упрощенном режиме выдачи виз между РФ и Швейцарией действовал с 1 февраля 2011 года. При этом Швейцария не является членом Евросоюза, однако входит в шенгенскую зону.

Так, 12 сентября Евросоюз полностью приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Документ вступил в силу в 2007 году и действовал до нынешнего решения. В связи с этим стоимость визы вырастет с 35 до 80 евро, список документов на подачу заявления увеличится, а максимальное время рассмотрения заявки на получение вырастет до 45 дней.

МИД республики Ранко Кривокапич 11 сентября заявил, что Черногории следует также ограничить въезд для граждан России.

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