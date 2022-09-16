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Депутат МГД Орлов: Запуск метро до аэропорта Внуково улучшит позиции столицы как авиахаба

Евгений Жуков
Город
Депутат МГД Орлов: Запуск метро до аэропорта Внуково улучшит позиции столицы как авиахаба
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов рассказал, что запуск метро до аэропорта Внуково улучшит позиции Москвы как авиахаба. Об этом стало известно в пятницу, 16 сентября.

По словам Орлова, это колоссально улучшит транспортную ситуацию для жителей районов, прилегающих к Солнцевской линии метрополитена, а также принесет положительные изменения на рынок авиаперевозок и туризма.

— Пуск метро снизит автомобильную нагрузку на Киевское, Боровское шоссе. Появятся новые связки, маршруты, транспортные привычки как для жителей района Внуково, так и поселений Новой Москвы — Внуковского, Марушкинского, Филимонковского. Время в пути для жителей этих территорий ощутимо сократится, — подчеркнул Орлов.

Депутат уточнил, что метро планируется запустить до аэропорта Внуково уже в следующем году. Основные работы завершены, однако еще осталось несколько важных объектов. Например, участок мелкого заложения с метромостом через реку Ликова.

Орлов прокомментировал возможность стыковки Солнцевской и Калининской линий метро.

— Это технически, инженерно крайне сложный проект, но специалисты считают, что принципиальная возможность его воплощения в жизнь есть. Представьте себе, как изменится туризм, если путешественник сможет прилететь в Москву, сесть в метро и выйти в самом сердце русской столицы! — заключил вице-спикер Мосгордумы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев рассказал о работах по строительству станции метро «Потапово» и продлению Сокольнической линии.

Аэропорт Внуково Москва Метро
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