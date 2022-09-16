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Контр-адмирал США заявил о плачевном состоянии американского флота

Евгений Белоусов
В мире
Контр-адмирал США заявил о плачевном состоянии американского флота
Фото: Unsplash

Главное управление ВМФ США должно немедленно начать модернизацию американского флота и его инфраструктуры. Такое мнение высказал в пятницу, 16 сентября, контр-адмирал в отставке Чарльз Уильямс.

— Ассоциация владельцев и управляющих объектами подсчитала, что на ежегодное техническое обслуживание требуется закладывать два-четыре процента от стоимости здания. Для ВМФ это означает необходимость выделять от 10 до 20 миллиардов долларов, — заявил он.

Уильямс подчеркнул, что это около 16,5 миллиарда долларов каждый год, если принимать во внимание 30-летнюю амортизацию. Однако у Вашингтона просто нет таких денег, каждый год тратится всего пять миллиардов долларов.

Нынешнее состояние некоторых кораблей, которые все еще находятся в эксплуатации, просто удручает, заметил контр-адмирал. Инфраструктура же ВМФ США поддерживается всего на 50-70 процентов.

Кроме того, схожие проблемы испытывает далеко не один американский флот, но и американские вооруженные силы в целом, передает слова Уильямса РИА Новости.

Недавно стало известно, что в прошлом году американские военнослужащие столкнулись с беспрецедентным количеством сексуальных домогательств и иных нежелательных сексуальных контактов.

В конце июля появилась информация, что американская армия столкнулась с острым недобором призывников. Высшее командование армии США стоит перед непростым выбором: сокращение численности войск или переход на всеобщий призыв, считают эксперты.

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