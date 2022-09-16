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Путин: Россия сделает все возможное для скорейшего завершения спецоперации

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Путин: Россия сделает все возможное для скорейшего завершения спецоперации
Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Россия сделает все возможное, чтобы специальная операция на Украине завершилась как можно скорее. Такое заявление сделал в пятницу, 16 сентября, президент РФ Владимир Путин.

— Мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее, — отметил глава государства на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Однако Киев, добавил Путин, отказывается вести переговоры, что мешает завершению спецоперации. Об этом президент сообщил на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Глава государства подчеркнул, что он осведомлен об обеспокоенности Индии по поводу ситуации на Украине. Он заверил собеседника, что будет держать правительство республики в курсе дела, передает ТАСС.

Путин также отметил рост товарооборота между Россией и Индией. Он выразил надежду, что налаживание сотрудничества поможет индийским аграриям обеспечить продовольствием население страны.

Накануне президент РФ провел переговоры с иранским коллегой Ибрахимом Раиси, в ходе которых подчеркнул, что отношения между Россией и Ираном развиваются по всем векторам, намеченным в предыдущие годы.

Украина Россия Владимир Путин Нарендра Моди Индия
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