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Путин: Россия получила сигнал, что может вывозить продукцию через Турцию

Елена Самойлова
В мире
Путин: Россия получила сигнал, что может вывозить продукцию через Турцию
Фото: МИД РФ

Российские экономические операторы получили сигнал, что могут вывозить продовольственную продукцию через территорию Турции. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время встречи с турецким коллегой Реджеп Тайипом Эрдоганом.

— Хотел бы вас проинформировать, что наши экономоператоры получили соответствующие сигналы о том, что они и нашу продукцию тоже могут вывозить через Турцию — имею в виду, что Турция является надежным партнером в этом плане, — цитирует главу государства РИА Новости.

По словам Путина, теперь Россия сможет обеспечить поставки во все страны мира, в том числе и в страны Азии, Латинской Америки, Африки — на эти регионы приходится большая часть ее экспорта.

До этого в Еврокомиссии разъяснили, что покупать удобрения из РФ и Белоруссии могут только страны Евросоюза, а поставка через порты европейских стран на рынки развивающихся стран запрещена. Путин указал, что Россия выступает против такой дискриминации.

В рамках встречи в Самарканде российский лидер поблагодарил Эрдогана за вклад в зерновую сделку.

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