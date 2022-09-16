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Минобороны сообщило об уничтожении штаба центра спецопераций «Юг» ВСУ

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны сообщило об уничтожении штаба центра спецопераций «Юг» ВСУ
Фото: depositphotos

Российские военные уничтожили штаб центра спецопераций «Юг» украинской армии возле Очакова Николаевской области Украины. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— В районе населенного пункта Очаков Николаевской области уничтожен штаб и база подготовки отдельного центра специальных операций «Юг» ВСУ, — заявил он.

Также генерал-лейтенант рассказал об уничтожении пунктов дислокации 28-й мотопехотной бригады украинской армии в том же регионе. Всего более 400 украинских солдат было убито или ранено в результате ударов армии РФ, говорится в Telegram-канале «Минобороны Россия».

До этого заместитель главы региональной администрации Кирилл Стремоусов рассказал, что украинские войска попали в тактическое окружение у границ Херсонской области. По его словам, в реке Ингулец поднялся уровень воды, из-за чего были нарушены возведенные украинскими войсками переправы с правого на левый берег у границ Херсонской области.

12 сентября стало известно, что глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решение Минобороны РФ наносить удары по объектам инфраструктуры на Украине. Он выразил надежду на то, что специальная военная операция примет «более решительный характер».

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