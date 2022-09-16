Собянин: Пассажиропоток МЦД на Курском вокзале увеличится до 156 тысяч человек

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Киевский вокзал Карта всех событий

До 156 тысяч человек в день может вырасти пассажиропоток МЦД на Курском вокзале к 2030 году. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Необходимо создать запас пропускной способности на десятилетия вперед и провести масштабную реконструкцию пассажирской инфраструктуры. Для этого большую часть поездов дальнего следования в прошлом году перевели на новый вокзал Восточный, — отметил он.

По словам мэра, сейчас сотрудники РЖД строят новые и меняют устаревшие платформы на современные — с навесами во всю длину. Работы выполнены больше чем наполовину. Будут также расширены три подземных перехода.

Также со стороны бизнес-центра «Арма» идет строительство нового вестибюля и реконструкция подземного тоннеля с выходом к нему. Пассажиры смогут пользоваться современной инфраструктурой с лифтами и эскалаторами.

1/4 Фото: vk.com / Сергей Собянин 2/4 Фото: vk.com / Сергей Собянин 3/4 Фото: vk.com / Сергей Собянин 4/4 Фото: vk.com / Сергей Собянин

Уже к началу 2024 года в городе будет запущен новый диаметр D4 «Киевско – Горьковский», поезда которого также будут останавливаться на Курском вокзал, написал Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

До этого Собянин рассказал о создании гастрономического кластера «Депо. Три вокзала». Мэр добавил, что «Депо. Три вокзала» откроется в ближайшие несколько месяцев. Кроме того, здесь появится и бизнес-парк, посвященный гастрономическим технологиям. Территория вокруг кластера была благоустроена.