Путин прокомментировал «контрнаступление» ВСУ

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин прокомментировал контрнаступательную операцию Вооруженных сил Украины (ВСУ), призвав посмотреть, чем она завершится.

— Киевские власти объявили о том, что они начали и проводят активную контрнаступательную операцию. Ну посмотрим, как она будет, чем она закончится, — сказал он в пятницу, 16 сентября, журналистам по итогам визита в Самарканд, передает ТАСС.

16 сентября сообщалось, что российские военные уничтожили штаб центра спецопераций «Юг» украинской армии возле Очакова Николаевской области Украины. Также официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал об уничтожении пунктов дислокации 28-й мотопехотной бригады украинской армии в том же регионе.

До этого заместитель главы региональной администрации Кирилл Стремоусов рассказал, что украинские войска попали в тактическое окружение около границ Херсонской области. По его словам, в реке Ингулец поднялся уровень воды, из-за чего были нарушены возведенные украинскими войсками переправы с правого на левый берег у границ Херсонской области.