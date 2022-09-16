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Путин прокомментировал «контрнаступление» ВСУ

Юлия Курганова

Сюжет: 

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В мире
Путин прокомментировал «контрнаступление» ВСУ
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин прокомментировал контрнаступательную операцию Вооруженных сил Украины (ВСУ), призвав посмотреть, чем она завершится.

— Киевские власти объявили о том, что они начали и проводят активную контрнаступательную операцию. Ну посмотрим, как она будет, чем она закончится, — сказал он в пятницу, 16 сентября, журналистам по итогам визита в Самарканд, передает ТАСС.

16 сентября сообщалось, что российские военные уничтожили штаб центра спецопераций «Юг» украинской армии возле Очакова Николаевской области Украины. Также официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал об уничтожении пунктов дислокации 28-й мотопехотной бригады украинской армии в том же регионе.

До этого заместитель главы региональной администрации Кирилл Стремоусов рассказал, что украинские войска попали в тактическое окружение около границ Херсонской области. По его словам, в реке Ингулец поднялся уровень воды, из-за чего были нарушены возведенные украинскими войсками переправы с правого на левый берег у границ Херсонской области.

Украина Спецоперации Россия Владимир Путин
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