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Народный календарь. Что нужно съесть 20 сентября, чтобы получить здоровье и силу

Евгений Белоусов
Общество
Народный календарь. Что нужно съесть 20 сентября, чтобы получить здоровье и силу
Фото: Pixabay

20 сентября Православная церковь почитает память мученика Созонта и преподобного Луки Глубокореченского. Считается, что в этот день обязательно нужно есть лук, чтобы быть здоровым и сильным.

Если вечером этого дня в дом последним войдет мужчина, то весь год домочадцы не будут болеть. Давать или брать взаймы деньги и хлеб в Луков день нельзя, считается, что это к неприятностям.

Девочкам также нельзя 20 сентября дарить куклы, иначе в замужестве они будут бесплодными. Не стоит в этот день и идти свататься, потому что добром это не кончится, а исход сватовства будет неудачным.

Приметы погоды:

Черные тучи — к дождю.

Журавли высоко и медленно летят — к холодной и дождливой осени.

Если на хвойных деревьях шишки низко растут, то скоро ударят морозы.

Если они растут высоко, то зима будет поздней.

Если шишки закрываются и становятся плотными, то близится ненастье.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно съесть 20 сентября, чтобы получить здоровье и силу

Именины отмечают: Андрей, Александр, Григорий, Евгений, Иван, Макар, Николай, Степан.

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