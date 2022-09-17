Соратник Зеленского пришел на мероприятие в свитере с российской символикой

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Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Николай Задорожный посетил мероприятие в Тростянце Сумской области в свитере с буквой V.

Снимки с его участием разместил в соцсети Facebook* Тростянецкий горсовет. На фото видно, как депутат поздравляет лесников с профессиональным праздником. Вскоре Задорожный попросил прощения за свой поступок, назвав его «безрассудством».

— Спасибо за внимание и добрые замечания по поводу моего наряда на некоторых мероприятиях, которые прошли в лесхозах Сумской области! Пожалуйста, простите мое безрассудство! — написал парламентарий в соцсети, передает РИА Новости.

Буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, которая участвует в специальной операции на Украине. В РФ эти знаки стали неофициальными символами поддержки спецоперации. В апреле Рада приняла законопроект, запрещающий их использование в стране.

В августе сообщалось, что гражданина ФРГ арестовали в Гамбурге за использование буквы Z в публикациях на своем канале в Telegram, так правоохранители посчитали, что мужчина поддерживает специальную операцию РФ на Украине. Задержанный подозревается в использовании как минимум в четырех случаях буквы Z в Telegram и других соцсетях, включая российскую соцсеть «ВКонтакте».

*Facebook — соцсеть признана в России экстремистской.