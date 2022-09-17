Лоза призвал подвергнуть Галкина «проклятию памяти»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

После того, как Минюст РФ объявил покинувшего страну юмориста и телеведущего Максима Галкина* иноагентом, ничего хорошего его не ждет. Но артиста можно было бы наказать намного серьезнее, и зависит это от самих россиян. Такое мнение высказал певец Юрий Лоза.

— Он живет в другой стране. В Израиле или Австралии. Какой-то «австралиец» где-то там крякает из-за угла. Нас такой юмор не должен интересовать. Если мы не будем это популяризировать, то он будет крякать сам себе. Если пресса не будет повторять за ним его слова. Самое страшное для артиста — это забвение, — сказал музыкант.

Он порекомендовал СМИ отказаться от освещения жизни тех, кто выступил с негативными комментариями о российской специальной операции и уехал из страны. Лоза считает, что никаких ограничений вводить не нужно, так как страшнее забвения ничего для артиста быть не может.

Певец призвал подвергнуть Галкина «проклятию памяти». Так, по его словам, еще в древности наказывали за самые страшные преступления. В этом случае имя человека отовсюду вычеркивалось, а любая память о нем убиралась из исторических документов, сообщает Пятый канал.

Писатель Захар Прилепин тоже отреагировал на новость о признании юмориста иноагентом, заявив, что время певицы Аллы Пугачевой давно ушло, а ее супруг своим поведением предал собственного отца. Прилепин считает произошедшее с телеведущим логичным финалом.

* Физлицо, выполняющее функции иноагента.