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Бывший депутат Рады рассказал, какой регион Польша хочет получить от России

Юлия Курганова
В мире
Бывший депутат Рады рассказал, какой регион Польша хочет получить от России
Фото: Pixabay

Президент Польши Анджей Дуда желает получить от РФ в качестве «репараций» согласие на аннексию Львовской области Украины. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

— Польский президент считает необходимым потребовать репарации за Вторую мировую и от России. И в качестве компенсаций он хочет получить Львовскую область, — написал он в Telegram-канале.

Кива считает, что польские власти ищут любой предлог для начала переговоров с Кремлем о судьбе западной части Украины. Они не хотят «пропустить что-то мимо».

Требование Польши к России о возмещении ущерба за Вторую мировую войну безосновательное и аморальное. Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков отметил, что советский народ спас страну от порабощения и уничтожения. Он отметил, что в большинстве европейских стран Польшу не просто не уважают, а даже презирают за частое хамское поведение.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал привлечь президента Польши к ответственности за заявления о репарациях.

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