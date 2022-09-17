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Глава Белгородской области сообщил об обстреле села Красный Хутор

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Глава Белгородской области сообщил об обстреле села Красный Хутор
Фото: Минобороны РФ

Украинская армия обстреливает село Красный Хутор. Об этом в субботу, 17 сентября, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

— ВСУ обстреливают село Красный Хутор. По докладу главы поселения, есть новые разрушения в трех домовладениях, — заявил он.

Кроме того, в результате обстрела пострадала одна местная жительница. Бригада медиков уже выехала на место происшествия, написал Гладков в своем в своем Telegram-канале.

15 сентября таможенный терминал загорелся в Белгородской области из-за обстрела ВСУ. Украинские военные обстреляли село Нехотеевка в Белгородской области. Территория АЗС не пострадала.

До этого Гладков сообщил об обстреле села Журавлевка со стороны ВСУ. По его словам, в населенном пункте наблюдались разрушения в зданиях местной школы, ДК и администрации.

Также губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстрелах поселка Теткино украинской армией 12 сентября. Он отметил, что в результате этого были повреждены восемь домов, некоторые надворные постройки, а также частный автомобиль.

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