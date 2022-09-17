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Собянин рассказал о ежегодной акции «Первоклассный сентябрь» в Москве

Лейла Алиева
Город
Собянин рассказал о ежегодной акции «Первоклассный сентябрь» в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

С начала сентября в столице проводится ежегодная акция «Первоклассный сентябрь» для юных горожан. Об этом в субботу, 17 сентября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Каждый первоклассник может бесплатно сходить на одну из 20 площадок, включая детские технопарки и центры дополнительного образования, и узнать о популярных профессиях, — отметил он.

Так, для детей подготовили мастер-классы по различным направлениям, среди которых робототехника, 3D-моделирование, графический дизайн, мультипликации и другие. Чтобы принять участие в акции, необходимо пройти регистрацию и выбрать площадку, а также дату для посещения, уточнил Собянин в своем Telegram-канале.

Недавно в Музее Победы снова стартовали образовательно-исторические квесты для учеников столичных школ. На протяжении всего учебного года участниками программ в рамках масштабных выставок «Подвиг народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!» станут свыше 160 тысяч московских школьников. Квесты позволяет юным посетителям музея буквально перенестись в эпоху Великой Отечественной войны.

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