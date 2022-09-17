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Участники «Московского долголетия» посетили экскурсии по отреставрированным объектам культурного наследия

Лейла Алиева
Город
Участники «Московского долголетия» посетили экскурсии по отреставрированным объектам культурного наследия
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Около 60 участников проекта «Московское долголетие» приняли участие в трех экскурсиях по выявленным объектам культурного наследия, которые состоялись в течение августа и сентября этого года. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости в субботу, 17 сентября.

Так, столичная Госинспекция организовала для москвичей старшего поколения серию экскурсий по выявленным ведомством и в дальнейшем отреставрированным объектам культурного наследия.

— Для объектов культурного наследия, которые, по мнению комиссии, нуждаются в работах по сохранению, разрабатывается специальный план мероприятий. Именно с такими отреставрированными зданиями, выявленными Госинспекцией по недвижимости за два года, мы разработали экскурсионный маршрут. В этом году в преддверии дня города в нем приняли участие около 60 москвичей старшего поколения, — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

В рамках полуторачасовой прогулки профессиональный гид рассказывал участникам об исторической и культурной ценности зданий XVIII, XIX и начала XX столетия. Среди них доходный дом на Большой Татарской, здание Софийского механического завода и дом его владельца Густава Листа на Болотной площади, комплекс зданий Мариинского женского училища на Софийской набережной, а также главный дом городской усадьбы в Старомонетном переулке.

По словам руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимира Филиппова, экскурсионные программы особо популярны среди участников проекта «Московское долголетие», а занятия по направлению «Пеший лекторий» входят в топ самых популярных активностей.

Недавно общегородской клуб «Полезная еда» в центрах московского долголетия открыл новый осенний сезон: еженедельные встречи любителей кулинарии теперь проходят под общей темой «Урожай собирай».

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