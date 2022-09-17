Один человек погиб и двое получили ранения в результате обстрела ВСУ в Белгородской области

Фото: Минобороны РФ

Жертвой украинского обстрела села Красный Хутор в Белгородской области стал один человек, еще двое пострадали. Об этом в субботу, 17 сентября, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

— В результате обстрела села Красный Хутор в Белгородском районе пострадали три человека — двоим с легкими ранениями оказана медицинская помощь, отпущены домой, — написал он.

Одна женщина скончалась, уточнил Иконников и выразил соболезнования, передает РИА Новости.

Об обстреле села до этого сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, есть разрушения в трех домовладениях.

15 сентября таможенный терминал загорелся в Белгородской области из-за обстрела ВСУ. Украинские военные обстреляли село Нехотеевка в Белгородской области. Территория АЗС не пострадала.

До этого Гладков сообщил об обстреле села Журавлевка со стороны ВСУ. По его словам, в населенном пункте наблюдались разрушения в зданиях местной школы, ДК и администрации.