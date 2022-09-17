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Мемориальный парк «Редут 1812 года» открыли в Новой Москве

Елена Самойлова
Город
Мемориальный парк «Редут 1812 года» открыли в Новой Москве
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, поселение Краснопахорское, деревня Софьино Карта всех событий

Новый историко-мемориальный парк с земляным редутом времен Отечественной войны 1812 года открыли в ТиНАО. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия (Мосгорнаследие).

Как уточняется, новый парк располагается в деревне Софьино в поселении Краснопахорское. Всего на территории Новой Москвы находится 179 объектов археологического наследия: один объект федерального значения и 178 — выявленных: селища, курганы и городища.

— Особое научное значение и историко-культурную ценность как памятник военной фортификации имеет земляной редут. Это один из немногих сохранившихся оборонных объектов Отечественной войны 1812 года. Он стал частью нового благоустроенного мемориального парка, — сказал руководитель департамента Алексей Емельянов.

Возведение редута было частью Тарутинского марш-маневра, проведенного фельдмаршалом Кутузовым во время Отечественной войны 1812 года. С помощью укрепления русской армии удалось занять выгодное стратегическое положение южнее столицы, передает агентство городских новостей «Москва».

11 сентября специалисты рассказали о реставрации живописной панорамы «Бородинская битва», которая является главным экспонатом одноименного музея.

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