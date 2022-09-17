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Москвичам рассказали о возможности подать онлайн-заявление для регистрации в «Социальном такси»

Елена Самойлова
Город
Москвичам рассказали о возможности подать онлайн-заявление для регистрации в «Социальном такси»
Фото: Pexels

Направить заявление для регистрации в службе «Социальное такси» в столице теперь можно онлайн. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Сервис «Социальное такси» помогает маломобильным жителям передвигаться по городу с комфортом. Как отметил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в текущем году службой воспользовались 186 тысяч пассажиров.

Как уточняется, теперь услугу можно получить онлайн, зарегистрировавшись на сайте Мосгортранса, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого Ликсутов рассказал, что более половины пользователей каршеринга в столице владеют собственным автомобилем. По его словам, каршеринг существенно снижает нагрузку на уличную дорожную сеть.

Накануне москвичам рассказали, какие изменения в схеме движения ввели на дорогах города.

В 2022 году более 40 улиц Москвы благоустроят по схемам ЦОДД. Будут созданы просторные тротуары в местах большого скопления пешеходов.

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