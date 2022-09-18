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Стало известно о продуктах, которые могут заменить снотворное

Егор Провоторов

Сюжет: 

Еда
Общество
Стало известно о продуктах, которые могут заменить снотворное
Фото: Unsplash

Врач-терапевт Ольга Усатова в субботу, 17 сентября, заявила журналистам, что мясо, рыба, орехи, бобовые и другие морепродукты позволяют человеку хорошо спать, поскольку имеют высокое содержание триптофана.

Собеседница издания URA.RU пояснила, что из триптофана синтезируется серотонин, который отвечает за бодрость, и мелатонин, отвечающий за продолжительность и качество сна. Специалист добавила, что для выработки достаточного количества мелатонина достаточно семи фисташек, или 28 граммов миндаля.

Мелатонин чаще вырабатывается в темное время суток. Кроме фисташек и миндалем триптофан вырабатывают кунжут, кешью и фундук. Кроме того, это вещество в большом содержании есть в мясе индейки, рыбе (палтусе и лососе), а также в чечевице и фасоли.

В начале сентября специалисты Медицинской школы Стэнфордского университета предупредили о том, что прерывистый сон связан с повышенным риском летального исхода.

Ученые изучили записи, которые содержали характеристики сна более 10 тысяч пациентов. Эти данные обработали посредством компьютерного алгоритма, который определил для каждого человека «возраст сна» — характеристику, влияющую на здоровье.

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