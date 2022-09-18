Трамваи нескольких маршрутов задерживаются на Даниловском Валу

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Даниловский Вал Карта всех событий

Трамваи № 3, 38 и 39 задерживаются на улице Даниловский Вал по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 18 сентября.

— На улице Даниловский Вал (в районе остановки «Серпуховская Застава») по техническим причинам задерживаются трамваи № 3, 38 и 39. Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Позже стало известно, что движение трамваев на участке было восстановлено.

14 сентября стало известно, что трамваи № А, 3, 38, 39 и 47 на улицах Новокузнецкой, Кожевнической, Дубининской и Даниловском Валу начали останавливаться в новых местах. Так, «Зацепская площадь» получила название «Павелецкий вокзал», платформы расположены после трамвайного перекрестка и сгруппированы по направлениям.

До этого сообщалось, что на пересечении улиц Гиляровского и Дурова, в районе остановки «Улица Щепкина» трамваи № 7 и 50 задерживались по техническим причинам.