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Трамваи № 7 и 50 задерживаются на пересечении улиц Гиляровского и Дурова

Юлия Курганова
Город
Трамваи № 7 и 50 задерживаются на пересечении улиц Гиляровского и Дурова
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Гиляровского Карта всех событий

На пересечении улиц Гиляровского и Дурова, в районе остановки «Улица Щепкина», трамваи № 7 и 50 задерживаются по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в пятницу, 16 сентября.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — сказано в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Столичный автобусный маршрут № 304к, курсирующий в Саларьеве, изменит график работы с субботы, 17 сентября. Он будет работать ежедневно: по будням и выходным.

Также с 17 сентября будет восстановлено движение трамваев по Таллинской улице после работ по ремонту и благоустройству путей. Так, после восстановления трамвайного движения на участке временный маршрут автобуса № 010 работать не будет.

До этого в пресс-службе сообщили, что теперь высадка пассажиров автобусов № 297 и с920 на конечной «Болотная площадь» будет осуществляться на новой остановке.

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