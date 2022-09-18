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Тизер «Русалочки» с темнокожей Ариэль получил более 2,5 миллиона дизлайков

Георгий Соланович
Общество
Тизер «Русалочки» с темнокожей Ариэль получил более 2,5 миллиона дизлайков
Фото: YouTube / Walt Disney Studios

Тизер фильма кинокомпании Disney «Русалочка» в YouTube набрал уже более 2,6 миллиона дизлайков. Число стало абсолютным антирекордом корпорации, а видеоролик подбирается к 50 наиболее негативно воспринятым публикациям на видеохостинге.

Рекордсменом по количеству дизлайков на YouTube в данный момент является ролик Revenge танцевального дуэта из США Dobre Twins. Замыкает антитоп детская песенка «Wheels on the Bus». Сейчас у композиции 2,78 миллиона дизлайков, и, вероятно, тизер «Русалочки» скоро ее догонит.

Отмечается, что видеоролик от Disney набрал всего один миллион лайков.

«Русалочка» подверглась массовому недовольству со стороны фанатов из-за того, что главную роль в картине сыграла темнокожая актриса Хэлли Бейли. Пользователи видеохостинга считают, что участие Бейли в фильме разорвет все связи с оригинальной картиной 1989 года.

При этом сюжет новой киноленты будет повторять оригинальную историю, в которой русалочка Ариэль влюбляется в принца Эрика, после чего соглашается на сделку главной злодейки проекта Урсулы, теряя свой голос.

Через два дня после публикации тизер фильма кинокомпании Disney «Русалочка» в YouTube набрал более одного миллиона дизлайков. Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что подобное явление стоит связывать с человеческими стереотипами, которые не позволяют воспринимать привычного персонажа по-новому.

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