Краснокнижных цапель заметили на природных территориях Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Специалисты Мосприроды обнаружили в Москве перелетных серых цапель. Их заметили в заказниках «Зеленоградский» и «Долгие пруды», Битцевском лесу и Серебряном Бору.

Серая цапля является редкой птицей, занесенной в Красную книгу Москвы под нулевой категорией редкости. Это значит, что специалисты считали этот вид исчезнувшим из города.

Серая цапля питается рыбой, лягушками и крупными насекомыми.

На дальние расстояния серые цапли перелетают в ночное время. Утром они останавливаются отдохнуть. Иногда эти птицы могут остаться зимовать на природных территориях средней полосы, рассказали на официальном сайте мэра столицы.

Самыми первыми из Московского региона на юг улетают кукушки, потом — стрижи. На днях в теплые края улетели скворцы. Об этом рассказал орнитолог Вадим Мишин. Он отметил, что миграция птиц сейчас в самом разгаре. Улетают на юг как певчие птицы, так и остальные — аисты, цапли.

Недавно в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» поселились краснокнижные озерные чайки. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов Мосприроды, какие еще редкие виды птиц обитают на этой природной территории.