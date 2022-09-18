Nepszava: Орбан заявил о возможной потере Украиной половины территорий

Фото: Администрация президента РФ

Украина в ходе спецоперации ВС России может лишиться половины своих территорий. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытой встрече партии «Фидес — Венгерский гражданский союз», пишет издание Nepszava.

— Конфликт на Украине грозит затянуться до 2030 года, и Киев в итоге может потерять треть или половину своей территории, — сказал Орбан в воскресенье.

Венгерский премьер также подчеркнул, что конфликт на Украине был локальным, однако из-за вмешательства Запада его масштабы расширились до глобального.

Помимо этого, Орбан в очередной раз назвал антироссийские санкции Евросоюза выстрелом себе в ногу, так как рестрикции стали причиной энергетического кризиса в регионе, который отрицательно повлиял на промышленный сектор.

Западная пресса окрестила Орбана «троянским конем Путина» внутри ЕС из-за его отношения к России. Об эволюции Орбана и российско-венгерских отношениях «Вечерней Москве» рассказал старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Александр Пивоваренко.