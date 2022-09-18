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Движение двух трамвайных маршрутов восстановлено на Нагатинской улице

Александр Афонин
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Движение двух трамвайных маршрутов восстановлено на Нагатинской улице
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Нагатинская улица Карта всех событий

На Нагатинской улице восстановлено движение трамваев № 47 и 49. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 18 сентября.

— Восстановлено движение трамваев на Нагатинской улице, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что два трамвайных маршрута задерживались на Нагатинской улице из-за застрявшего на путях автомобиля.

Уточняется, что инцидент случился в районе остановки «Платформа Нагатинская». В результате маршруты транспорта были временно изменены.

14 сентября стало известно, что трамваи № А, 3, 38, 39 и 47 на улицах Новокузнецкой, Кожевнической, Дубининской и Даниловском Валу начали останавливаться в новых местах.

Так, «Зацепская площадь» получила название «Павелецкий вокзал», платформы расположены после трамвайного перекрестка и сгруппированы по направлениям.

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