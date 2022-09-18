Два трамвайных маршрута задерживаются на Нагатинской улице из-за автомобиля на путях

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Нагатинская улица Карта всех событий

Два трамвайных маршрута задерживаются на Нагатинской улице из-за застрявшего на путях автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 18 сентября.

Уточняется, что инцидент случился в районе остановки «Платформа Нагатинская». В результате задерживаются трамваи № 47 и 49, их маршруты были временно изменены.

Москвичей призвали сохранять внимательность и следить за сообщениями водителей, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что в двух районах столицы — Таганском и Ясеневе — будет временно изменена схема движения транспорта. Водителям порекомендовали заблаговременно планировать свои маршруты с учетом изменений.