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Число жертв разгула стихии в Курске увеличилось до двух — на улице человек был насмерть придавлен упавшим деревом, сообщили в воскресенье, 18 сентября, представители администрации Курской области.

По информации местных властей, воскресным вечером на регион обрушились ливень, гроза и шквалистый ветер. В результате непогоды 87 населенных пунктов, в которых проживает более пяти тысяч человек, остались без электроснабжения.

В Курске с одного из учебных корпусов автотехнического колледжа сорвало кровлю, также пострадало здание общежития, в котором погиб 18-летний студент.

— Под упавшим деревом обнаружен ещё один погибший. Подробности будут уточнены позднее, — говорится в сообщении обладминистрации, которое приводит РИА Новости.

По информации пользователей социальных сетей, трагедия произошла как раз напротив общежития колледжа, где студент был насмерть ранен выбитой оконной рамой.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что более 30 миллиметров осадков может выпасть в Москве с полуночи до полудня 19 сентября.