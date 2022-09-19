Студентов переселят из поврежденного ураганом общежития колледжа в Курске

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Проживающих в поврежденном стихией общежитии студентов Курского автотехнического колледжа переселят в другие корпуса учебного заведения. Об этом в минувшее воскресенье, 18 сентября, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Курской области.

По словам исполняющей обязанности председателя комитета образования и науки Курской области Натальи Бастриковой, часть студентов уже забрали родители, часть переведены в другой корпус общежития, остальные расселены в комнатах трех этажей, которые не пострадали от урагана. Она заметила, что ситуация в настоящий момент находится под контролем.

Накануне стало известно, что число жертв разгула стихии в Курске увеличилось до двух — на улице человек был насмерть придавлен упавшим деревом. С одного из учебных корпусов автотехнического колледжа сорвало кровлю, также пострадало здание общежития, в котором погиб 18-летний студент.

По информации местных властей, воскресным вечером на регион обрушились ливень, гроза и шквалистый ветер. В результате непогоды 87 населенных пунктов, в которых проживает более пяти тысяч человек, остались без электроснабжения.