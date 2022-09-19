Гутерреш заявил, что до переговоров между Россией и Украиной «еще далеко»

Фото: МИД РФ

До возможности проведения прямых переговоров между президентом России Владимиром Путиным и его украинским визави Владимиром Зеленским еще далеко. Об этом журналистам в понедельник, 19 сентября, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, подчеркнув, что готов им содействовать.

— Я думаю, было бы важным создать условия для достижения мира в соответствии с Уставом ООН, с международным правом, — заметил он в интервью РИА Новости.

В то же самое время генсек ООН отметил, что организация в настоящий момент далека от этой возможности. Гутерреш добавил, что лично он готов содействовать переговорам между Москвой и Киевом, однако их проведение зависит от пожеланий президентов двух государств.

По мнению политика, шансы на заключение мирных договоренностей между сторонами в данный момент являются минимальными, поскольку Украина и Россия по-прежнему остаются привержены своим целям.

Накануне Гутерреш встретился с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, с которым они обсудили ситуацию на Украине.